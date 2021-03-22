Несколько домов пострадали при взрыве газа в Подмосковье

В деревне Полтево в подмосковной Балашихе при взрыве газа пострадали сразу несколько домов. Два человека получили травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, взрыв произошел, предположительно, из-за скачка давления газовой трубе. Очевидцы рассказали, что хлопки были слышны «во множестве домов». Сколько именно зданий получили повреждения, пока неизвестно.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и полицейские.

Прокуратура Московской области начала проверку «в связи с произошедшим хлопком газа в нескольких частных жилых домах», сообщили «Ленте.ру» в надзорном органе. Прокуроры проверят соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в подмосковных Химках. Разрушено несколько балконов, выбиты окна и погнуты рамы на восьмом и девятом этажах, из окон шел дым. Взрыв произошел из-за того, что жилец квартиры поставил чайник на плиту, открыл газ в конфорке, но забыл ее зажечь. В результате взрыва погибли мужчина и его сын, проживавшие в квартире этажом ниже.