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Стала известна причина взрыва в жилом доме Татарстана

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Фото: Telegram-канал «112»

Причиной взрыва в жилом доме в Зеленодольске стала неисправность оборудования или утечка газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

При этом, по данным источников «Интерфакса», взрыв мог произойти из-за нарушения норм использования оборудования. «Среди причин произошедшего рассматриваются утечка газа из системы, либо неисправность плиты, а также невнимательность жильцов, уснувших с включенной плитой», — заявил собеседник издания.

На данный момент из дома было эвакуировано 99 жильцов, трое госпитализированы. При этом женщина, пострадавшая при взрыве, находится в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел 29 марта вечером. В результате один человек погиб. В девятиэтажном доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже.

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