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Раскрыто состояние пострадавших при взрыве газа в жилом доме Татарстана

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Троих россиян госпитализировали в результате взрыва газа и последующего обрушения квартир в жилом доме города Зеленодольск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии, в настоящее время она находится в реанимации. Один россиянин погиб.

В настоящее время эвакуированы 99 человек, передает РИА Новости. По данным МЧС, под завалами могут находиться люди.

Прокуратура начала проверку безопасности эксплуатации газового оборудования в доме, где произошел взрыв, заявили ТАСС в пресс-службу ведомства республики.

О взрыве газа стало известно вечером 29 марта. Из-за взрыва обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, дом 39А.

Предыстория: Россиянин погиб при взрыве газа в жилом доме Татарстана
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