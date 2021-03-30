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Причиной взрыва газа в жилом доме Татарстана назвали самоубийство жильца

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Причиной взрыва газа в жилом многоэтажном доме в городе Зеленодольске в Татарстане могла стать попытка самоубийства хозяина квартиры. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, в настоящее время версия суицида жильца дома проверяется.

Ранее сообщалось, что взрыв мог произойти из-за неисправности оборудования или утечки газа. Также одной из причин трагедии называлось нарушение норм использования оборудования — невнимательность жильцов, уснувших с включенной плитой.

Взрыв произошел 29 марта вечером. В результате один человек погиб, четверо госпитализированы. В девятиэтажном доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже.

Предыстория: Стала известна причина взрыва в жилом доме Татарстана
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