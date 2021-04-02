Врачи раскрыли детали операции на сердце в горящей российской больнице

Во время пожара в благовещенском кардиоцентре на операционном столе находились сразу два пациента, одного из них было невозможно эвакуировать. Об этом рассказал хирург, заведующий кардиохирургическим отделением Валентин Филатов, передает РЕН ТВ. Одного из пациентов увезли в соседнюю больницу.

Филатов объяснил, что у врачей не было выхода, поскольку человека нужно было спасти и закончить операцию. «Сделали все на высшем уровне. Операция аортокоронарного шунтирования искусственного кровообращения. Выполнена полностью», — добавил он. Вместе со спасенным медики покинули горящую больницу.

Второй пациент находился на искусственной вентиляции легких. По словам врача-анестезиолога Антонины Смолиной, больного не оставляли ни на секунду.

Губернатор Амурской области Василий Орлов дал поручение наградить медиков, которые не бросили пациента на операционном столе.

Ранее стало известно, что в Благовещенске хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре. Когда здание загорелось, операция уже была начата. В центре загорелся второй, деревянный, этаж строения. Всего эвакуировали порядка 100 человек, включая пациентов и медиков. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.