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Мурашко оценил долю столкнувшихся с осложнениями больных COVID-19

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

До четверти переболевших COVID-19 пациентов сталкиваются с осложнениями и нуждаются в тщательном наблюдении. Их долю оценил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, по его словам, примерно десяти процентам перенесших коронавирусную инфекцию нередко требуется и госпитализация.

Ранее Мурашко также сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной. По словам чиновника, в данный момент по всей стране госпитализированы или находятся под наблюдением врачей более 300 тысяч больных с диагнозом COVID-19. Для формирования коллективного иммунитета в России нужно привить минимум 69,8 миллиона человек.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 8697, из них более двух тысяч зафиксировано в Москве. Заболеваемость COVID-19 в России в среднем составляет около девяти тысяч случаев в сутки. Более 4,4 миллиона человек за все время эпидемии вылечились, всего заболели 4,8 миллиона, 110 тысяч скончались.

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