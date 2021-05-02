Привитым россиянам объяснили необходимость двойного теста на коронавирус

Привитым россиянам после возвращения из-за границы все равно придется сдать двойной тест на коронавирус. Необходимость проверки объяснила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1», сообщает «Интерфакс».

По ее словам, пока не накоплено достаточного объема информации о COVID-19, чтобы с уверенностью говорить о том, что человек после вакцинации «абсолютно ни для кого не опасен». «Вакцина, ПЦР-тестирование, соотношение этого с наличием антител у переболевших граждан, — сейчас смотрим весь этот арсенал», — уточнила она.

Новое правило для возвращающихся из-за границы россиян действует с 1 мая. Все они теперь обязаны пройти двойное ПЦР-тестирование на COVID-19 независимо от того, вакцинировались они или нет. Второй тест нужно сдать не позднее, чем через сутки после первого и пяти дней с момента возвращения, и загрузить результаты на портал госуслуг.

Ранее Ассоциация туроператоров России попросила Голикову отменить требование сдавать двойные ПЦР-тесты и освободить от проверок тех, кто вакцинировался. По мнению экспертов, стоит уменьшить финансовую нагрузку на российских граждан. Стоимость одного анализа в Москве и Санкт-Петербурге составляет от 2,55 тысячи до 3,25 тысячи рублей.