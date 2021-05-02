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В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии коронавируса

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Фото: Pixabay

Нулевые показатели по заболеваемости коронавирусом в России будут достигнуты, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов. Такое условие назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

Она порекомендовала тем, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время. «Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка», — подчеркнула специалист, говоря о сроках завершения пандемии.

Пшеничная напомнила, что вакцинация против коронавируса проводится во всех регионах России.

Ранее медики назвали пять главных последствий коронавируса. Среди них поражение сердца — кардиомиопатия, проблемы с почками и органами зрения, а также нарушения обоняния и расстройства желудочно-кишечного тракта.

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