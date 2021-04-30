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Попова назвала последствия отказа от мер по COVID-19 на майских праздниках

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Фото: МИД РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» назвала последствия отказа от мер по COVID-19 на майских праздниках. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабильна, но она может осложниться, если граждане перестанут соблюдать меры предосторожности во время майских праздников.

Попова напомнила россиянам о требованиях, которые нужно выполнять. В первую очередь это использование средств индивидуальной защиты в магазинах, транспорте и на работе, а также личная гигиена и соблюдение социальной дистанции.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что большинство граждан «очень дисциплинированные». Она также посоветовала провести праздники в кругу семьи и за городом.

Ранее сообщалось, что коронавирус в марте 2021 года стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России. Смертельные осложнения вирус вызвал у 1401 человека, в 4857 случаях он не был основной причиной смерти. Еще в 2454 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти.

С начала пандемии в стране выявили 4 805 288 случаев коронавируса. Всего умерли 110 128 человек, выздоровели — 4 427 946.

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