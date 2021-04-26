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Россиянам объяснили правила ношения защитных масок в жару

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Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре дали советы россиянам, как носить медицинские маски в жаркую погоду, об этом пишет РИА Новости.

«Существенно нарушить теплообмен маска не может», — отметили в ведомстве. Риск получить тепловой удар при ношении защитного средства очень мал. Для нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрывать от солнца легким головным убором, напомнили специалисты.

В Роспотребнадзоре порекомендовали не носить маски темного цвета. Кроме того, их следует менять чаще, поскольку на жаре они быстро увлажняются и теряют свои свойства.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил влияние майских праздников на заболеваемость коронавирусом. По его мнению, нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцируют заболеваемость, если россияне продолжат придерживаться санитарных правил.


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