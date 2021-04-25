Россия
 
Последние новости
Директор ФСБ оценил роль США в подготовке госпереворота в Белоруссии
Двое россиян погибли при взрыве гранаты в квартире
В МВД отреагировали на информацию о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА
В Индонезии нашли пропавшую подлодку
Неизвестные взломали сайт Белорусской АЭС и сравнили ее с Чернобылем
Умерла народная артистка России Людмила Сичкарева
Чехия рассекретит расследование дела о взрывах во Врбетице
Врач назвала главную ошибку в лечении сезонной аллергии
Ученые выявили влияющий на продолжительность жизни неожиданный фактор
Новости партнеров
Прослушать новость

Гинцбург назвал возможный срок завершения пандемии коронавируса в России

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Пандемия коронавируса может завершится в России уже в ноябре 2021 года. Возможные сроки назвал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Реалистичнее все же ноябрь месяц», — отметил он.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова в ответ на аналогичный вопрос Зарубина подчеркнула, что завершение пандемии зависит от достижения коллективного иммунитета. С этим мнением согласился и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом на данный момент стабильна, достигнуто новое плато по заболеваемости COVID-19.

По ее словам, осенне-зимний подъем числа заражений завершился в январе, после чего было небольшое снижение показателей. В марте они падали каждую неделю на 10-13 процентов, позже началась стабилизация. Сейчас еженедельно в стране фиксируется 41,6 случая инфицирования на 100 тысяч человек. Это достаточно невысокий показатель, добавила Попова.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 8780 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о достижении плато по коронавирусу в России
Роспотребнадзор заявил о возможном осложнении ситуации с коронавирусом в России