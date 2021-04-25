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В России выявили 8780 новых случаев коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за прошедшие сутки выявили 8780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 762 569. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 25 апреля.

Наибольший прирост случаев инфицирования наблюдается в Москве (2526), Санкт-Петербурге (701), Московской (611), Ростовской (235) и Нижегородской (192) областях. Меньше всего — в Республике Тыва (2) и Ненецком автономном округе (1).

За сутки зафиксировано 332 летальных исхода, общий показатель смертей составил 108 232.

Суточное количество выздоровлений составило 7540, общее — 388 008.

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