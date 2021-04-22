Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России. Он рассказал в интервью РБК, что новая волна «вероятно, будет», так как ни одной стране не удалось ее избежать.

«Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — отметил он.

По его словам, эта волна должна быть «значительно ниже», чем те, что были осенью и весной прошлого года. Он добавил, что все будет зависеть от уровня вакцинации и от того, насколько будет сформирован коллективный иммунитет. «Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну», — подчеркнул Греф.

По его словам, сейчас проблема не в объеме производства вакцины, а в том, как убедить людей в безопасности. «Но сейчас, слава богу, людская молва расходится, наша вакцина показывает очень хорошие результаты. У меня много знакомых, которые прилетают из-за границы, из Европы, из Америки на вакцинацию "Спутником-V"», — отметил глава Сбербанка.

«Если мы до 1 сентября сумеем вакцинировать порядка 60-70 млн человек — это будет очень хороший темп. Это означает, что у нас хорошие шансы пройти осень спокойно», — заключил он.

Ранее Греф оценил последствия санкций США на российский госдолг для экономики. По его словам, новые санкции США не приведут к серьезным последствиям для экономики. Также он заявил, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. По его словам, Россия научилась быстро адаптироваться к таким условиям.