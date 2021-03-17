В России оценили «опасный для рубля период»

В России засомневались в заявлении об «опасном периоде» для рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха.

«Есть периоды, которые способствуют укреплению рубля. Например, периоды уплаты налогов. Естественно, в этот момент больший спрос на рубли: экспортеры тоже платят налоги», — прокомментировал эксперт, указав, что никаких трендов для сезонности нет.

«На позицию рубля куда сильнее, чем налоговые периоды, влияют процентные ставки, цены на экспорт», — пояснил он.

Ранее в марте доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский предположил, что период с начала мая до середины июня будет сложным для рубля. В качестве факторов, играющих против российской валюты, он назвал окончание холодного периода и сокращение спроса на топливо, возможную третью волну пандемии коронавируса и усиливающиеся инфляционные тенденции в России.

Негативным фактором экономист считает в том числе скепсис экспертов по поводу строительной отрасли. Эффект от госпрограмм поддержки ипотеки может сойти на нет из-за роста цен на первичном рынке недвижимости.