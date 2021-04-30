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Попова оценила возможность ограничения передвижения россиян по стране

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность ограничения передвижения россиян внутри страны. По ее словам, эпидемиологических оснований для этого нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнула, что никаких ограничений на передвижение россиян по стране не вводилось, «люди совершенно свободны». При этом глава Роспотребнадзора предупредила россиян о необходимости заботиться о своем здоровье, поскольку существуют риски заразиться коронавирусом в транспорте, при посещении культурных или спортивных событий. Однако при соблюдении правил профилактики этот риск не будет реализован, заключила Анна Попова.

Ранее Попова заявила, что в России отсутствует критический рост заболеваемости COVID-19, эпидемиологическая ситуация стабильная. Она предположила, что ситуация не ухудшится после майских праздников, если россияне будут соблюдать введенные меры.

Ранее сообщалось, что коронавирус в марте 2021 года стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России. Смертельные осложнения вирус вызвал у 1401 человека, в 4857 случаях он не был основной причиной смерти. Еще в 2454 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти.

С начала пандемии в стране выявили 4 805 288 случаев коронавируса. Всего умерли 110 128 человек, выздоровели — 4 427 946.

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