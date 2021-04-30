Попова оценила возможность ограничения передвижения россиян по стране

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность ограничения передвижения россиян внутри страны. По ее словам, эпидемиологических оснований для этого нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнула, что никаких ограничений на передвижение россиян по стране не вводилось, «люди совершенно свободны». При этом глава Роспотребнадзора предупредила россиян о необходимости заботиться о своем здоровье, поскольку существуют риски заразиться коронавирусом в транспорте, при посещении культурных или спортивных событий. Однако при соблюдении правил профилактики этот риск не будет реализован, заключила Анна Попова.

Ранее Попова заявила, что в России отсутствует критический рост заболеваемости COVID-19, эпидемиологическая ситуация стабильная. Она предположила, что ситуация не ухудшится после майских праздников, если россияне будут соблюдать введенные меры.

Ранее сообщалось, что коронавирус в марте 2021 года стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России. Смертельные осложнения вирус вызвал у 1401 человека, в 4857 случаях он не был основной причиной смерти. Еще в 2454 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти.

С начала пандемии в стране выявили 4 805 288 случаев коронавируса. Всего умерли 110 128 человек, выздоровели — 4 427 946.