В Роспотребнадзоре заявили о напряженной ситуации с коронавирусом в Москве

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве напряженная, а заболеваемость превышает среднероссийские показатели. Об этом заявили в столичном Роспотребнадзоре, передает РИА Новости .

В ведомстве напомнили о сохраняющихся высоких рисках распространения новой коронавирусной инфекции в столице в связи с приближающимися майскими праздниками.

Ранее глава ведомства Анна Попова посоветовала россиянам провести майские праздники в кругу семьи. Она также призвала не проводить массовые мероприятия и соблюдать масочный режим с социальной дистанцией, добавив, что ситуация с коронавирусом находится в достаточно хрупком равновесии.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России возможен на фоне роста сезонных заболеваний весной.