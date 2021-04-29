Россиян призвали провести майские праздники в кругу семьи

Майские праздники лучше всего провести в кругу семьи. С таким призывом к россиянам обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она также призвала не проводить массовые мероприятия и соблюдать масочный режим с социальной дистанцией.

«Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста»,. — указала глава Роспотребнадзора. Она добавила, что ситуация с коронавирусом находится в достаточно хрупком равновесии.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала россиян быть осторожными во время майских праздников и не пренебрегать мерами предосторожности. По ее словам, надо соблюдать социальную дистанцию и обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими и подписал соответствующий указ. Первым рабочим днем станет 11 число. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что власти не будут вводить новых ограничений на майские праздники в связи с эпидемиологической ситуацией.