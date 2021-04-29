Роспотребнадзор предупредил о сезонности коронавируса

Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает «Интерфакс» .

«Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации», — предупредила она. Чтобы этого не случилось раньше, необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, сказала Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России возможен на фоне роста сезонных заболеваний весной. По ее словам, серьезная вирусная нагрузка ожидается на юге страны, куда приедет «запредельное» число отдыхающих. Важно не допустить распространения новой коронавирусной инфекции выше тех цифр, которые сегодня есть, добавила политик.