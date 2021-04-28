Вирусологи перечислили способы избежать третьей волны COVID-19 в России

Вирусологи перечислили способы избежать третьей волны коронавируса в России — в частности, они назвали вакцинацию, соблюдение ограничений и избегание мест, где можно заразиться. Об этом сообщает РБК.

Как заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, гражданам необходимо вакцинироваться. При этом, по ее словам, не обязательно проверять уровень антител. Она также рекомендовала соблюдать социальную дистанцию.

Профессор МГУ Алексей Аграновский согласился с мнением о том, что прививка — один из основных факторов, способных помочь в предотвращении третьей волны COVID-19. Он также добавил, что проверять уровень антител необязательно, так как их наличие не создает конфликт с препаратом.

Аграновский указал, что стоит воздержаться от посещения массовых мероприятий и поездок за границу, а также избегать ночных клубов и других мест с плохим проветриванием. Он рекомендовал чаще проветривать квартиру.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики и осведомленные источники сообщило о начале в России третьей волны коронавируса. О том что данная информация не соответствует действительности, заявили заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отметил, что ситуация в России «стабильна, находится под контролем и говорить о новой волне абсолютно неверно».