Оперштаб опроверг данные о третьей волне коронавируса в России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опроверг данные о начале третьей волны распространения инфекции в России. Об этом сообщает ТАСС.

В оперштабе заявили, что ситуация с коронавирусом в стране стабильна и находится под контролем, и говорить о новой волне «абсолютно неверно».

Таким образом в штабе прокомментировали публикацию агентства Bloomberg, которое со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики и осведомленные источники сообщило на начале в России третьей волны коронавируса.

О том, что данная информация не соответствует действительности, ранее заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, есть подъем заболеваемости, но он является плавным. Чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать противоэпидемический режим. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также опроверг данную информацию.

За прошедшие сутки в России впервые с сентября выявлено менее восьми тысяч новых случаев коронавируса — 7848. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 787 273.