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В России впервые с сентября выявили менее 8 тысяч новых случаев COVID-19

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России впервые с сентября выявили менее 8 тысяч новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки заболели 7848 человек. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 787 273. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале в среду, 28 апреля.

7848
случаев коронавируса
выявили в России за сутки

По информации оперштаба, 27 сентября 2020 выявили 7867 заражений коронавирусом.

Наибольший прирост случаев инфицирования за прошедшие 24 часа наблюдается в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723), Московской (612), Ростовской (228) и Самарской (179) областях. Меньше всего — в Республиках Алтай (1) и Тыва (1).

За сутки зафиксировано 387 летальных исхода, общий показатель смертей составил 109 367.

Суточное количество выздоровлений составило 8420, общее — 4 411 098.

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