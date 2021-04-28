Врач назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи

Существует несколько симптомов, при которых необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Их назвал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов, передает РИА Новости.

Основными поводами для срочного вызова медиков, по его словам, являются боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости или головокружения. «Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь — все это причина тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать», — сказал Плавунов.