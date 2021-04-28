Инфекционист назвал способ избежать третьей волны коронавируса в России

Третью волну коронавируса в России можно избежать, если граждане пройдут вакцинацию, сообщил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.

По его словам, каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19. Он призвал проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. «Если результат тестирования отрицательный, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать уже привычные правила профилактики заражения», — отметил специалист.

Врач заявил о необходимости использовать имеющуюся научно подтвержденную эффективную возможность в виде вакцинации, для того чтобы обезопасить себя и окружающих.

Также Поздняков посоветовал воздержаться от путешествий и массовых мероприятий независимо от своего «COVID-статуса». Он пояснил, что человек, который переболел или сделал прививку, может временно распространять вирус. «У таких людей выделение вируса на порядок меньше, чем у пациентов с имеющейся симптоматикой, но риски для окружающих есть», — сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России — сентябрь 2021 года. Она добавила, что дата может различаться в зависимости от региона. Голикова также отметила, что ситуация с вакцинацией от коронавируса в стране меняется в лучшую сторону.