Врач рассказал о первых минутах после взрыва дома на улице Гурьянова в Москве

Выжившие при взрыве жилого дома на улице Гурьянова в Москве в 1999 году часами не замечали своих травм, пока медики спасали тяжелораненых, а в некоторых случаях могли не заметить, что перенесли инфаркт. О первых минутах после теракта «Ленте.ру» рассказал работавший на месте взрыва врач Игорь Надеждин.

По его словам, первые шесть часов после взрыва на улице Гурьянова в Москве пострадавших выносили одного за другим.

«Сначала шли люди с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями, пациенты с синдромом вертикального сдавления. Затем к врачам стали подходить те, кто в первые часы на здоровье не жаловался. У одного такого был перелом руки и черепно-мозговая травма, а он из-за шока этого не замечал. Человек с инфарктом несколько часов провел на ногах, а потом подошел: "Что-то мне плохо". Сняли кардиограмму, а там обширнейший инфаркт, и до больницы живым его уже не довезли», — рассказал он.

По словам Надеждина, дом был панельным, поэтому многих удалось спасти из-под обломков.

Он добавил, что рядом с местом взрыва для пострадавших открыли здание школы «Буквально вышибли двери, так как было соответствующее распоряжение Лужкова», — уточнил он.

Теракт на улице Гурьянова в Москве произошел 8 сентября 1999 года — взрыв прогремел на первом этаже 9-этажного жилого дома номер 19. Два подъезда были полностью уничтожены, взрывная волна деформировала конструкции соседней многоэтажки под номером 17. Согласно официальным данным, погибли 106 человек, ранения получили почти 700.