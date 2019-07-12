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Организатору взрывов жилых домов в Москве предъявили новое обвинение

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Ачемез Гочияев

Подозреваемый в организации взрывов жилых домов в 1999 году в Москве Ачемез Гочияев, находящийся в международном розыске, получил новое обвинение. Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет о незаконном хранении оружия. Схрон обнаружили в июне 2019 года во время одной из спецопераций на Северном Кавказе, на нем нашли отпечатки пальцев Гочияева.

С ходатайством о его заочном аресте в суд обратился следователь следственного управления ФСБ. Интересы Гочияева представлял адвокат по соглашению Роман Ковалев. Говорить о своем клиенте с изданием он отказался. Суд вынес постановление о заключении обвиняемого под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию.

В результате взрывов жилых домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе 9 и 13 сентября 1999 года погибли более 200 человек. По результатам расследования было установлено, что именно Гочияев, используя чужие документы, арендовал нежилые помещения на первых этажах этих домов, потом туда подложили мешки со взрывчаткой.

Главными организаторами терактов спецслужбы называли Хаттаба и его ближайшего помощника, арабского наемника Абу-Умара. Эти террористы были убиты в Чечне.

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