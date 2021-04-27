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Врач сравнил последствия от вакцинации и перенесенной болезни

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Директор ЧУЗ «Клиническая Больница "РЖД-Медицина" имени Семашко» Андрей Явися сравнил последствия от вакцинации и перенесенной болезни. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Явися, побочные реакции после прививки возникают крайне редко и проходят в течение нескольких дней. Человек может чувствовать слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. «Но однозначно эти дискомфортные ощущения не сравнятся с болезнью и ее последствиями», — подчеркнул он.

Снизить риск таких осложнений поможет здоровый образ жизни в течение пяти-семи дней до и после прививки и отказ от тяжелых физических нагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева в течение двух-трех дней после вакцинации. При этом заболеть от прививки все-таки можно, но только в легкой форме и в случае вакцинации живыми вакцинами, пояснил врач.

Ранее аллерголог-иммунолог Гульмира Багдасарян объяснила правила вакцинации от коронавируса при сниженном иммунитете. Таким пациентам следует принимать антигистаминные препараты за несколько дней до и после введения вакцины, а также проконсультироваться с терапевтом, который оценит, можно или нельзя ставить укол в конкретно взятый момент.

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