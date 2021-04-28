В Кремле опровергли начало третьей волны коронавируса в России

В Кремле опровергли появившуюся в СМИ информацию о начале третьей волны коронавируса в России. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя президента России Дмитрия Пескова, никакой «второй бухгалтерии» в статистике по эпидемии в России нет и быть не может.

Ранее эту же информацию опроверг заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, сейчас в России наблюдается лишь плавный подъем заболеваемости. «Чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический», — подчеркнул эксперт.

Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики и осведомленные источники сообщило на начале в России третьей волны коронавируса.

За прошедшие сутки в России впервые с сентября выявлено менее восьми тысяч новых случаев коронавируса — 7848. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 787 273.