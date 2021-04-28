В Роспотребнадзоре опровергли информацию о третьей волне коронавируса в России

Информация о начале третьей волны коронавируса, появившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сообщает в среду, 28 апреля, радиостанция «Говорит Москва».

«Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический», — сказал он.

По его словам, рост количества новых случаев коронавирусной инфекции происходит из-за пренебрежения средствами индивидуальной защиты и невысокими темпами вакцинации.

«Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках», — рассказал эксперт.

Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики и осведомленные источники сообщило на начале в России третьей волны коронавируса.

За прошедшие сутки в России выявлено 7848 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 787 273.