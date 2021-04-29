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Россия запросила образец индийского штамма коронавируса

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия запросила образец индийского штамма коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили», — сказала Попова. Изучением штаммов занимается научный центр «Вектор», который работает круглосуточно и без выходных, напомнила она.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что от индийского штамма коронавируса защищают все зарегистрированные российские вакцины.

Вице-премьер Татьяна Голикова 27 апреля сообщала, что на данный момент в 48 российских регионах выявлен британский штамм коронавируса, в 11 — южноафриканский, еще в 22 — штаммы с отдельными мутациями.

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