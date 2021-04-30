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Попова раскрыла число случаев заражения британским штаммом COVID-19

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Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24» раскрыла число случаев заражения британским штаммом COVID-19 в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, всего в стране было выявлено 350 случаев заражения британским вариантом коронавируса. «На сегодняшний день есть распространение, есть завозы. У нас выявлено более 350 случаев британского штамма, около 20 — южноафриканского», — отметила она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах страны. По ее словам, в 48 регионах выявлен британский штамм, в 11 — южноафриканский, в 22 — штаммы с отдельными мутациями.

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