Попова раскрыла число случаев заражения британским штаммом COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24» раскрыла число случаев заражения британским штаммом COVID-19 в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, всего в стране было выявлено 350 случаев заражения британским вариантом коронавируса. «На сегодняшний день есть распространение, есть завозы. У нас выявлено более 350 случаев британского штамма, около 20 — южноафриканского», — отметила она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах страны. По ее словам, в 48 регионах выявлен британский штамм, в 11 — южноафриканский, в 22 — штаммы с отдельными мутациями.