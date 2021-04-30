Попова заявила об отсутствии критического роста заболеваемости COVID-19 в России

В России отсутствует критический рост заболеваемости COVID-19, эпидемиологическая ситуация стабильная. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Поповой, в России нет значимого увеличения суточных заражений коронавирусом. Она указала, что ситуация не ухудшится после майских праздников, если россияне будут соблюдать введенные меры.

«Если мы перестанем соблюдать правила, то при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что коронавирус в марте 2021 года стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России. Смертельные осложнения вирус вызвал у 1401 человека, в 4857 случаях он не был основной причиной смерти. Еще в 2454 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти.

С начала пандемии в стране выявили 4 805 288 случаев коронавируса. Всего умерли 110 128 человек, выздоровели — 4 427 946.