Раскрыты данные по смертности от коронавируса в России в марте

Коронавирус в марте 2021 года стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России. Данные раскрыли в Росстате, они опубликованы на сайте ведомства.

В еще 2 454 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, однако для подтверждения его наличия нужны дополнительные медицинские исследования.

Смертельные осложнения вирус вызвал у 1401 человека, в 4857 случаях он не был основной причиной смерти, но являлся сопутствующим заболеванием.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность российских пациентов с коронавирусом в январе снизилась на 9,5 процента по сравнению с декабрем 2020 года, в феврале эта тенденция продолжилась. Так, в феврале снижение общих показателей летальности составило 21,7 процента по сравнению с месяцем ранее.

В России с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 4 805 288 случаев заражения. Всего умерли 110 128 человек, выздоровели — 4 427 946.