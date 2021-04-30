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В Госдуме разрешили миллионам россиян не прививаться от COVID-19

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Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко разрешил миллионам россиян не прививаться от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас вы должны знать одно: если вы переболели, то я вам разрешаю не прививаться, если вы не переболели, пойдите и привейтесь», — сказал он.

По словам Онищенко, таким образом за счет вакцинации получится создать пул примерно 50-55 миллионов человек с антителами. Если этот показатель будет достигнут к августу, «будем углубляться дальше относительно того, нужно или не нужно после болезни прививаться», заключил депутат.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что есть люди, которые могут повторно заразиться коронавирусом. По его словам, высокий титр общих антител не говорит о том, что в организме есть защитные антитела. Таких антител может оказаться недостаточно, поэтому перенесенное заболевание или вакцинация не дают стопроцентной гарантии, что человек не может снова заболеть.

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