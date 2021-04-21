Врач объяснил схему действий при подозрении на повторное заражение COVID-19

Повторное заражение COVID-19 возможно, но в большинстве случаев речь идет о других болезнях, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Его цитирует РИА Новости в среду, 21 апреля.

По его словам, для установки правильного диагноза нужно все тщательно проверить и выяснить, о какой именно инфекции идет речь. «При первом заболевании вирус выделяется при тестировании, и он хранится, а если вдруг человек заболевает повторно, то второй раз берут вирус и сравнивают», — объяснил он схему действий.

Специалист пояснил, что если данные отличаются, то тогда речь действительно идет о повторном заражении.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган заявил, что самым опасным для повторного заражения COVID-19 считается возраст старше 65 лет. Это связано с тем, что у пожилых людей происходит так называемое иммунное старение.

По информации группы ученых, каждый второй переболевший (52,9 процента) коронавирусом старше 65 лет рискует заболеть еще раз.