Иммунолог назвал рискующих повторно заразиться COVID-19 группы россиян

Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков назвал в интервью радио Sputnik группу россиян, рискующих повторно заразиться COVID-19.

По его словам, высокий титр общих антител не говорит напрямую о доле так называемых защитных или протективных антител. На самом деле организм защищают особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела.

Специалист пояснил, что значительная часть антител не имеет защитных свойств. «Они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус», — пояснил он, добавив, что некоторые специалисты считают, что такие антитела могут влиять негативным образом.

Протективных антител может оказаться недостаточно в некоторых случаях, поэтому перенесенное заболевание или вакцинация не дают стопроцентной гарантии, что человек не может снова заболеть. Специалист отметил, что повышенный риск заразиться коронавирусом повторно имеют люди, у которых ослаблен иммунитет. «Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит», — заключил он.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что повторное заражение COVID-19 возможно, но в большинстве случаев речь идет о других болезнях. По его словам, для установки правильного диагноза нужно все тщательно проверить и выяснить, о какой именно инфекции идет речь.