Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о вероятном росте числа случаев заражения COVID-19 к осени. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, в ведомстве обоснованно ожидают определенной динамики сезонного роста всех вирусных респираторных инфекций. Попова подчеркнула, что, скорее всего, увеличится и число случаев заражения коронавирусом.

Ранее Попова сообщила, что Россия запросила образец индийского штамма коронавируса. «Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили», — сказала глава Роспотребнадзора. Изучением штаммов занимается научный центр «Вектор», который работает круглосуточно и без выходных, напомнила она.