В Москве впервые с января выявили больше трех тысяч заражений коронавирусом

В Москве за сутки выявили за сутки зафиксировали 3215 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. 28 апреля было выявлено 1840 заболевших.

Такие показатели в столице зафиксированы впервые с с 24 января — тогда было выявлено 3069 заболевших.

За сутки в Москве умерли 56 человек, с начала пандемии — 18 258.

Суточный показатель выздоровлений составил 1954, общий — 989 411.

Ранее сообщалось, что всего в России выявили 9284 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 4 796 557.