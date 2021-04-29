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В Москве впервые с января выявили больше трех тысяч заражений коронавирусом

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Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В Москве за сутки выявили за сутки зафиксировали 3215 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. 28 апреля было выявлено 1840 заболевших.

Такие показатели в столице зафиксированы впервые с с 24 января — тогда было выявлено 3069 заболевших.

За сутки в Москве умерли 56 человек, с начала пандемии — 18 258.

Суточный показатель выздоровлений составил 1954, общий — 989 411.

Ранее сообщалось, что всего в России выявили 9284 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 4 796 557.

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