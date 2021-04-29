В России выявили 9284 новых случая коронавируса

9284 случая COVID-19 выявили в России за сутки

В России за последние сутки выявили 9284 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 4 796 557. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений выявлено в Москве (3215), Санкт-Петербурге (716) и Московской области (632). Меньше всего — в Республике Алтай (4), Тыве (2) и Чукотском автономном округе (1).

За сутки умерли 364 человека, с начала пандемии — 109 731.

Суточный показатель выздоровлений составил 8442, общий — 4 419 540.