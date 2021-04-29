Ученый оценил защиту от российской мутации COVID-19 после вакцинации

Иммунитет после вакцинации будет защищать и от северо-западного российского штамма коронавируса, такое мнение выразил ученый-иммунолог, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян, передают «Известия».

Мутацию в марте 2021 года выявили в НИИ имени Пастера, она также получила название петербургской. В настоящее время эта разновидность присутствует в нескольких других регионах.

Специалист рассказал, что в настоящее время также разрабатывается удобная и доступная тест-система для выявления клеточного иммунитета. Планируется, что к осени начнутся ее массовые испытания. Принцип работы похож на реакцию Манту, когда ставится кожная проба с антигеном и проверяется реакция организма. Это даст медицине инструмент, который позволит делать заключение о необходимости прививки или ревакцинации, пояснил Тотолян.

Ученый оценил, что в целом по России около 50 процентов населения имеют антитела к COVID-19, и рост в большинстве регионов продолжается. По словам иммунолога, этого порога достаточно для сдерживания инфекции, поскольку прекращается цепочка передачи, однако не хватает, чтобы люди чувствовали себя полностью защищенными. Показатели заболеваемости в стране по-прежнему остаются достаточно высокими, около восьми тысяч случаев в сутки.

Тотолян не исключил новых всплесков заражений, поскольку впереди майские праздники, а затем сезон отпусков. Он отметил, что ограничительные меры не сняты не только на российском уровне, но и на уровне ВОЗ, и подчеркнул, что единственный способ борьбы с пандемией – это увеличение иммунной прослойки, чему способствует вакцинация.

Ранее Роспотребнадзор сравнил заразность обычного и мутировавшего коронавируса. Один носитель обычного штамма коронавируса в среднем заражает четырех человек. Мутировавшие варианты вируса более вирулентны, инфицированный может заразить в сумме до 23 человек.