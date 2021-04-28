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Российский врач оценил обнаруженный учеными способ убить коронавирус за секунду

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Фото: Petty Officer 1st Class Natalia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Информация о том, что коронавирус можно убить за секунду с помощью высокой температуры, не имеет практического применения. Так обнаруженный учеными из Техаса способ оценил главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, передает ИА Regnum.

Специалисты из Техаса объявили, что если раствор, содержащий коронавирус, нагреть почти до 72 градусов Цельсия в течение примерно полусекунды, то титр вируса снижается в сто тысяч раз, чего достаточно для его нейтрализации и предотвращения передачи человеку. По мнению ученых, такой метод может применяться в существующих системах кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления.

По словам Серебрянского, вирус — не живая бактерия, в которой есть белок, погибающий при температуре выше 65 градусов Цельсия.

«Убить вирус при помощи температуры возможно, но на это потребуется достаточно продолжительное время, явно не секунды и даже не минуты», — сказал он.

Медик добавил, что скорость гибели вируса зависит от температуры поверхности, на которой он находится, — для каких-то видов она должна значительно превышать 100 градусов. На практике обеззараживать помещения удается при помощи ультрафиолета, рентгеновского и ионизирующего излучения, отметил он.

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