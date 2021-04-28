В России опровергли начало третьей волны COVID-19

Информацию о начале третьей волны пандемии коронавируса в России опровергли. В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что она не соответствует действительности. Его слова приводит РИА Новости.

В СМИ появилась информация о начале третьей волны в России

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной статистики кабмина и информированные источники сообщило о начале в России третьей волны эпидемии коронавируса.

В публикации говорится, что население России, успокоенное оптимистичными заявлениями властей страны о взятии эпидемии под контроль, не спешит вакцинироваться и уже не опасается вируса.

Комментируя публикацию Bloomberg, Дмитрий Песков заявил, что никакой «второй бухгалтерии» в статистике по эпидемии в России нет и быть не может.

В федеральном оперштабе назвали эту информацию «абсолютно неверной»

Ситуация с распространением COVID-19 в России в настоящее время стабильна, утверждать о начале третьей волны эпидемии в стране «абсолютно неверно». Об этом заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС в четверг, 28 апреля.

«Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф», — подчеркнули в штабе.

В Роспотребнадзоре также не увидели в России третьей волны коронавируса

Информацию западных СМИ от якобы начавшийся в России третьей волне эпидемии опроверг заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, сейчас в России наблюдается лишь плавный подъем заболеваемости.

«Чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, причиной роста числа новых случаев коронавируса становится пренебрежение средствами индивидуальной защиты и невысокие темпы вакцинации.

Инфекционист назвал способ избежать третьей волны коронавируса в России

По словам главврача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, третью волну коронавируса в России можно избежать, если граждане пройдут вакцинацию.

При этом он призвал проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. «Если результат тестирования отрицательный, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать уже привычные правила профилактики заражения», — отметил специалист.

Врач заявил о необходимости использовать имеющуюся научно подтвержденную эффективную возможность в виде вакцинации, для того чтобы обезопасить себя и окружающих. Также Поздняков посоветовал воздержаться от путешествий и массовых мероприятий независимо от своего «COVID-статуса».

Ранее Татьяна Голикова предупредила об угрозе нового всплеска заболеваемости

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России возможен на фоне роста сезонных заболеваний весной, заявила вице-премьер.

«Апрель-май — это традиционные месяцы распространения сезонных заболеваний вирусных инфекций, и в данном случае ковид не исключение», — сказала она.

Голикова добавила, что серьезная вирусная нагрузка ожидается на юге страны, куда приедет «запредельное» число отдыхающих.

За прошедшие сутки в России выявлено впервые с сентября выявлено менее восьми тысяч новых случаев коронавируса — 7848. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 787 273.