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14:06, 20 июля 2026Мир

В Стамбуле нашли фрагменты беспилотника со взрывчаткой

Hürriyet: На побережье в Стамбуле нашли фрагменты беспилотника со взрывчаткой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock / Fotodom

Фрагменты беспилотника со взрывчаткой нашли на побережье Черного моря в Стамбуле. Об этом сообщает Hürriyet.

Как отмечает издание, фрагменты подозрительного объекта обнаружили местные жители между пляжами, расположенными в районах Арнавуткей и Орманлы. На место были направлены подразделения командования береговой охраны Мраморного моря и проливов, а также водолазно-саперные подразделения.

«В ходе технического обследования подозрительного объекта было установлено наличие взрывчатого вещества, после чего он был уничтожен контролируемым подрывом», — говорится в материале.

По предварительным выводам специалистов, найденные обломки могут принадлежать ударному беспилотному летательному аппарату-камикадзе, потерпевшему крушение.

Ранее в Турции заявили, что активизация атак киевского режима на коммерческие суда в Черном море создает угрозу энергетической безопасности Турции. Отмечается, что с 9 по 11 июля в результате ударов Вооруженных сил Украины повреждено около 50 судов, часть из них выведена из строя.

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