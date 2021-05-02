Медики назвали пять главных последствий коронавируса

Последствия перенесенного коронавируса индивидуальны для каждого человека, однако существует несколько наиболее распространенных. Их обнаруживают у каждого десятого заболевшего. Газета «Известия», опираясь на данные ученых и медиков, назвала пять главных последствий инфекции.

Вирус, провоцируя поражение сосудов, ведет к развитию первичного поражения сердца — кардиомиопатии. Кроме того, у пациентов часто возникают нарушения сердечного ритма и миокардиты, рассказал эксперт по кардиологии, профессор Мехман Мамедов.

Вторым распространенным последствием, согласно данным исследования Йельского университета, от 61 до 78 процентов пациентов после коронавируса обрели проблемы с почками. В дальнейшем у заболевших эти функции не восстанавливаются.

По словам члена Российского общества офтальмологов Ники Тахчиди, осложнения часто касаются и органов зрения. Так, у пациентов с COVID-19 наблюдают конъюнктивиты, изменения на сетчатке, воспаления и тромбозы сосудов глаз.

Другим основным осложнением является нарушение работы обонятельной системы. У большинства заболевших она восстанавливается в течение двух недель, однако у некоторых нарушение длится до нескольких месяцев. «Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа», — пояснила заместитель главврача клинико-диагностического центра «Медси» Мария Петина.

Кроме того, по словам Пеной, у пациентов часто диагностируют расстройства кишечника: диареи, колиты, развитие патогенной флоры и так далее. Медики связывают это не только с заболеванием, но и с массовым лечением противовирусными препаратами.

Избежать таких последствий для организма, по словам экспертов, помогает только вакцинация.

Ранее директор ЧУЗ «Клиническая Больница "РЖД-Медицина" имени Семашко» Андрей Явися сравнил последствия от вакцинации и перенесенной болезни. Он отметил, что побочные реакции после прививки возникают крайне редко и проходят в течение нескольких дней.