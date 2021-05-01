В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

По ее словам, для текущего этапа эпидемического процесса в России характерно волнообразное течение, когда снижение заболеваемости может сменяться небольшим подъемом.

Специалист отметила, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. Она призвала продолжать соблюдать все меры предосторожности, в том числе соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики.

Ранее сообщалось, что коронавирус в марте 2021 года стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России. Смертельные осложнения вирус вызвал у 1401 человека, в 4857 случаях он не был основной причиной смерти. Еще в 2454 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти.

С начала пандемии в стране выявили 4 805 288 случаев коронавируса. Всего умерли 110 128 человек, выздоровели — 4 427 946