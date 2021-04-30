Россиянам раскрыли способы избежать коронавируса во время отпуска

Россиянам раскрыли меры безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом во время отпуска. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам кандидата медицинских наук и врача Ирины Добрецовой, самое опасное место в самолете — это узкий коридор у входа, где стюардессы обычно проверяют посадочные талоны.

«Вентиляция в "рукаве" слабая и высок риск подцепить инфекцию. Поэтому находиться нужно в маске», — отметила эксперт. В районе самих кресел, по мнению врача, система проветривания работает лучше, поэтому там можно спокойно сидеть без средств защиты.

Также специалист рекомендовала проводить больше времени на свежем воздухе, обходить стороной лифты и прочие тесные пространства, где может скапливаться много людей, а в помещениях всегда носить маски.

Ранее в апреле владелец сайта для часто летающих туристов дал советы, как много путешествовать во время пандемии и при этом не заразиться. По его словам, лучше всего выбирать для поездок страны с высоким уровнем вакцинации, которые требуют обязательный ПЦР-тест для въезда.