Прилетающих из одной страны россиян заставят сдать тест на COVID-19 в аэропорту

Всех российских путешественников, возвращающихся из Индии домой, заставят сдавать тесты на коронавирус в аэропорту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Роспотребназдора Анны Поповой.

По ее словам, начиная с 27 апреля все люди, прилетающие из этой страны, будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19 в авиагаванях в рамках безопасности.

«Мы это делаем и будем продолжать делать. Хотя количество их крайне небольшое, но я считаю, что это делать теперь необходимо», — уточнила Попова.

В последние дни Индия столкнулась с мощным приростом заразившихся коронавирусом, во вторник власти объявили о 323 тысячах новых случаев. Последние показатели стали максимальными за все время в стране с начала пандемии COVID-19. Как заявил премьер-министр Нарендра Моди, Индию потряс «коронавирусный шторм».

Кроме того, 27 апреля стало известно, что мутации COVID-19, выявленные в Индии, указывают на большую заразность нового штамма и его устойчивость к антителам как у переболевших, так и у вакцинированных.