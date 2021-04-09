Часто летающий пассажир раскрыл способ не заразиться в путешествии

Эксперт по путешествиям раскрыл несколько способов, как не заразиться коронавирусной инфекцией в поездках. На это обратила внимание Daily Mail.

Основатель сайта для часто летающих туристов 34-летний Гилберт Отт (Gilbert Ott) рассказал, что за последние два года совершил как минимум 10 международных перелетов и провел в качестве пассажира самолета около 80 часов. При этом мужчина ни разу не заразился COVID-19.

Отт поделился, что выбирает для путешествий страны с высоким уровнем вакцинации населения, а также те, где требуют от прибывающих ПЦР-тест. Помимо этого, в поездках мужчина предпочитает останавливаться в частном секторе, чтобы избегать общих помещений, таких как вестибюли или тренажерные залы.

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Кроме того, путешественник посоветовал туристам выбирать солнечные страны, где можно проводить много времени на открытом воздухе. «Я по-прежнему предпочитаю обедать снаружи кафе и ресторанов, так как в помещениях могут быть проблемы с чистотой воздуха», — добавил Отт.

Помимо прочего, специалист считает, что шанс заразиться инфекцией у пассажиров самолета минимальный — он ссылается на исследования, которые доказывают, что система фильтрации воздуха делает его в пять раз чище и безопаснее, чем в больнице.

«Я летал разными авиакомпаниями и каждый раз видел ответственный подход к чистоте самолета. Я просто подчеркиваю, насколько безопасным может быть путешествие», — отметил Отт.

Ранее в апреле стюардесса предупредила об опасности сидения у иллюминатора в самолете. Бортпроводница посоветовала никогда не дремать у окон самолета и не опираться головой на иллюминатор во время сна. Девушка рассказала, что была свидетелем того, как люди кашляли и чихали прямо на поверхность окна.