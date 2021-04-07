Стюардесса предупредила об опасности сидения у иллюминатора в самолете

Стюардесса Линда Фергюсон (Linda Ferguson) предупредила пассажиров об опасности сидения у иллюминатора в самолете. Ее слова приводит The Mirror.

Фергюсон, проработавшая бортпроводницей 24 года, рассказала, что люди любят места у окон, так как оттуда можно полюбоваться прекрасными видами.

Однако стюардесса посоветовала никогда не дремать у окон самолета и не опираться головой на иллюминатор во время сна. Она рассказала, что была свидетелем того, как люди кашляли и чихали прямо на поверхность окна.

Издание отмечает, что после слов стюардессы другие бортпроводники предупредили обо всех грязных местах на борту. Они обсудили на Reddit, что видели, как на откидных столиках меняли подгузники младенцам, также на них рвало людей, или пассажиры истекали кровью. Они призвали не ставить еду прямо на столик и посоветовали брать с собой на рейс антибактериальные влажные салфетки, чтобы очистить все поверхности перед использованием.

В марте стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, прославившаяся в сети благодаря рассказам о своей профессии, раскрыла способ сэкономить при покупке авиабилетов «в один клик». Как пояснила девушка, сначала нужно зайти на сайт-агрегатор поиска билетов, а затем ввести планируемый маршрут и даты вылета и прилета. После этого, по словам сотрудницы авиакомпании, нужно выбрать на сайте отличное от настоящего местоположение.