Скандал стюардессы и беременной женщины с ребенком в самолете попал на видео

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Беременную женщину с ребенком со скандалом выгнали из самолета из-за того, что ее двухлетняя дочь была без маски. Видео и подробности случившегося публикует газета New York Post.

На кадрах видно, как стюардесса авиакомпании Spirit Airlines угрожает семье из четырех человек снятием с рейса из Орландо в Атлантик-Сити. Причиной стало отсутствие средств индивидуальной защиты у девочки, которая сидела на коленях у матери и ела йогурт.

Несмотря на возражения беременной женщины, семью заставили вернуться в терминал. «Это не мой выбор. Вы должны взять свои вещи и пройти на выход», — настаивала бортпроводница. В итоге пассажиры были вынуждены покинуть воздушное судно.

По словам представителя авиакомпании, семье было сделано предупреждение сотрудниками правоохранительных органов, затем им разрешили вернуться в самолет и проследовать к месту назначения.

Ранее, в марте, сообщалось, что сотрудницы этой же авиакомпании отказались признать инвалидность ребенка и выгнали его из самолета по причине отсутствия маски. Несмотря на медицинскую справку с диагнозом «аутизм», которую родители мальчика предъявили стюардессе, она попросила семью покинуть воздушное судно.