Стюардессы выгнали ребенка-инвалида из самолета из-за одной детали

Члены экипажа отказались признать инвалидность ребенка и выгнали его с матерью из самолета из-за отсутствия маски. Об этом сообщает BBC News.

Как рассказала СМИ мать четырехлетнего мальчика Кэлли Кимбалл (Callie Kimball), в понедельник, 15 марта, она с мужем и сыном, страдающим аутизмом, собиралась улететь домой в Арканзас из Лас-Вегаса. Однако стюардессы авиакомпании Spirit Airlines отстранили семью от полета из-за одной детали — мальчик не надел защитную маску.

Муж Кимбалл показал сотрудникам медицинскую справку, подтверждающую диагноз его сына. По словам женщины, бортпроводники заявили, что аутизм не является инвалидностью и, в случае если мальчик не наденет защитную маску, он будет отстранен от полета.

«Мой сын освобожден от ношения масок, поскольку, когда он их надевает, он задерживает дыхание или начинает волноваться и может причинить себе вред», — поделилась Кимбалл. Она также добавила, что ее сын очень расстроился из-за ситуации, так как обожает самолеты.

Семья смогла улететь только следующим рейсом авиакомпании American Airlines, которая приняла во внимание их справку и допустила ребенка на борт без защитного средства.

Как рассказали в представительстве Spirit Airlines, политика авиакомпании вне зависимости от медицинского диагноза не предусматривает никаких льгот — все пассажиры на борту обязаны носить защитные маски, за исключением детей в возрасте до двух лет.

Тем не менее в феврале Центры по контролю и профилактике заболеваний в США постановили, что лица с ограниченными возможностями, которые по каким-то медицинским показаниям не могут носить маски, освобождаются от обязательного правила по использованию защитных средств в самолетах.

Ранее в марте сообщалось о еврейской семье, которая была отстранена от полета из-за отсутствия масок. Как заявили в авиакомпании, пассажиры также проявляли агрессию по отношению к членам экипажа. Тем не менее бортпроводников обвинили в нацизме.